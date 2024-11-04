Врач рассказал, как определить будущего алкоголика

Алкоголизм – заболевание, которое развивается незаметно для самого будущего алкоголика и его окружения. Чтобы не пропустить тревожные сигналы, врач-нарколог Руслан Исаев рекомендует присмотреться к тому, сколько пьет человек. Если постепенно доза спиртного увеличивается, можно говорить о начальной стадии алкоголизма, уверен Исаев.

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«Сам зависимый ждет любой возможности выпить: праздника, ужина, вечера. При этом в течение дня он может испытывать тревогу и легкую агрессию, которые проходят после употребления алкоголя», — указал врач на признаки алкоголизма в беседе с aif.ru.

В то же время человек не способен контролировать количество выпитого. Несмотря на то, что градус уже зашкаливает, ему хочется больше и больше. В результате человек может допиться до такого состояния, когда испытывает так называемые алкогольные палимпсесты — небольшие провалы в памяти, которые со временем будут увеличиваться.

Немаловажный симптом, который указывает на алкоголизм, отсутствие рвотного рефлекса. Организм здоровых людей после употребления спиртного в большом количестве пытается избавиться от отравляющих веществ.

Кроме того, продолжил нарколог, когда проблема становится очевидна как окружающим, так и самому зависимому, несмотря на обещание не пить, зависимый не может вытерпеть даже небольшое количество времени без спиртного.

Это говорит о том, что человек не справляется сам и ему нужна помощь, объяснил Исаев.

Напомним, ранее Исаев развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма. Также он опроверг утверждение, что алкоголь в небольшом количестве полезен для здоровья, затронув тему о способности коньяка поднимать давление. Нарколог объяснил, как и любое спиртное, коньяк, напротив, вызывает кратковременное понижение давления.

Это происходит из-за расширения сосудов. После этого сосуды снова сужаются, соответственно, происходит резкое повышение давления, объяснил специалист.

Что касается использования водки с перцем при ОРВИ, такой народный метод лечения приведет к сильнейшей интоксикации организма, так как любое простудное заболевание с повышением температуры тела само по себе сопровождается выраженной интоксикацией.