Токсиколог объяснил, от какой пищи необходимо отказаться гипертоникам

Гипертония в последнее время стала болезнью, которой подвержены не только люди в пожилом возрасте, но и более молодое поколение. По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, игнорировать повышенное давление нельзя, поскольку оно ведет к развитию опасных состояний: инсульту, инфаркту сердечной недостаточности, смерти.

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В разговоре с изданием «Тюменское областное сегодня» врач рассказал, как не усугубить состояние при гипертонии. Так, по мнению эксперта, нужно придерживаться правильного рациона питания, вести здоровый образ жизни.

«Утренний прием пищи особенно важен, так как он задает тон для всего дня и может влиять на артериальное давление», - рассказал Кутушов.

Поэтому врач рекомендовал отказаться при повышенном давлении от соленой пищи, которая вызывает задержку жидкости в организме и увеличение объема циркулирующей крови. Все это приводит к повышению давления.

Что касается напитков, противопоказанных при гипертонии, к ним Кутушов отнес кофе. Кофеин – это стимулятор, который может увеличить артериальное давление.

Помимо прочего при гипертонии нельзя фастфуд, сладости, спиртное.

Алкоголь расслабляет кровеносные сосуды, что может привести к временной снижению артериального давления, но потом он увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск развития гипертонии, предупредил врач.

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