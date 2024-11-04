Эксперт объяснил, как стресс влияет на организм

Длительный стресс заставляет организм перейти в режим «выживания» и запускает ускоренное старение. Такое мнение в беседе с RT выразил ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.

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«Основной гормон стресса — кортизол — вырабатывается надпочечниками и помогает нам мобилизоваться для быстрых решительных действий. Так задумано природой, что за минуты (максимум — часы) мы должны выйти из угрожающей ситуации и перейти в режим восстановления. Тогда краткосрочный стресс служит для нас полезной тренировкой. Однако если состояние стресса затягивается, организм переходит в режим "выживания" и запускает ускоренное старение», — рассказал врач.

При затяжном стрессе организм проходит через три стадии: тревога, адаптация (приспособление), истощение. При длительном повышении уровня кортизола снижаются когнитивные способности и возможность творчески мыслить, нарушается сон. Поднимается артериальное давление, возникает мышечное напряжение, часто — головная боль или боль в спине, снижается иммунитет.

«В кровь поступает глюкоза за счёт разрушения мышц, активно откладывается жир в области талии. Постепенно развивается хроническое воспаление (в том числе из-за токсинов, поступающих из кишечника), в ответ повышается уровень холестерина. Замедляется работа щитовидной железы, выключается репродуктивная система, которая отвечает за размножение. Организм как будто отключает все функции, ненужные для выживания здесь и сейчас», — отметил врач.

Он добавил, что очень часто на фоне хронического психоэмоционального стресса происходит сбой работы внутренних органов, развиваются функциональные расстройства, которые принято называть «психосоматикой».

Человеку нужно постоянно повышать свою устойчивость к стрессу, а это качественный сон, полноценное питание, достаточная двигательная активность, поддержание равновесия между работой и отдыхом, занятие любимым делом, общение с друзьями, подчеркнул Мартюшев-Поклад.

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