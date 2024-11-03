Смартфон и близорукость: как защитить глаза ребенка

Статистика по-настоящему пугает — каждый третий ребенок в мире страдает близорукостью. Причем ситуация за последнее время значительно ухудшилась. Если 20 лет назад миопия была зафиксирована у 24 процентов детей, то сейчас таких случаев выросло до 36 процентов. Офтальмологи всего мира напрямую связывают это с тем, что сегодня дети буквально круглые сутки не расстаются со смартфонами, планшетами и другими гаджетами.

Конечно, полностью отказаться от них практически невозможно, ведь это не только игры, но и способ оперативно связаться с ребенком, а также они необходимы для учебы. Детский офтальмохирург, д. м. н., профессор, основатель и руководитель объединения детских глазных клиник Игорь Азнаурян рассказал, как используя смартфон, сохранить зрение и что делать, если миопия (близорукость) уже появилась.

Почему использование смартфона приводит к близорукости

Дело в том, что эволюционно человеческий глаз устроен так, чтобы хорошо в первую очередь видеть вдали. Для постоянной работы вблизи он приспособлен хуже. И вдруг в последние 10—20 лет мы буквально круглосуточно не отрываем взгляд от смартфонов и других гаджетов, которые держим близко перед глазами.

«То есть наши глаза получают в огромном количестве тот тип нагрузки, к которому они не готовы. В результате в их зрительных структурах происходят нарушения. И часто как раз развивается близорукость. Особенно, в этом плане уязвимы глаза детей, ведь они у них еще в процессе развития», — поясняет офтальмолог.

Как сохранить зрение ребенка при использовании смартфона

Как мы уже говорили, полностью избежать использования смартфонов и гаджетов сегодня невозможно. Поэтому наш эксперт советует с раннего детства привить своему чаду определенные привычки. Они должны стать для него такой же нормой, как чистить зубы два раза в день.

Правило 20–20–20. Каждые 20 минут ребенок должен отводить взгляд от экрана смартфона или любого другого гаджета и смотреть на что-то на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд, например, на какой-то предмет за окном. Это позволяет глазам отдохнуть.

Ограничение времени со смартфоном или перед другим экраном. Для детей младше 6 лет рекомендуется смотреть на любой экран не более одного часа в день, для детей постарше — не более двух часов. Важно учитывать, что это время включает в себя как учебные занятия, так и игры.

Правильное расстояние до смартфона. Ребенок должен держать гаджет на расстоянии не ближе 30—40 см от лица и сидеть на стуле с прямой спиной. То, чему нас учили в детстве при чтении книг, также поможет сохранить остроту зрения при использовании смартфона.

Настройка экрана телефона. Яркость экрана должна быть комфортной для глаз — не слишком высокой и не слишком низкой. Чрезмерная яркость перегружает глаза, а тусклый экран заставляет их напрягаться. Подберите яркость и контраст так, чтобы ребенку было комфортно смотреть на экран.

Не пользоваться смартфоном в машине. Даже при небольшой тряске при рассматривании мелкого текста или изображений глаза значительно перенапрягаются, и это тоже может спровоцировать развитие близорукости. Поэтому в машине или другом транспорте ваш малыш должен пользоваться смартфоном минимальное количество времени.

Перерывы и прогулки на свежем воздухе. Пребывание на улице, особенно днем, важно для здоровья глаз. Естественный свет помогает им «отдыхать» и способствует их правильному развитию. Постарайтесь включать прогулки в режим дня.

Регулярные осмотры у офтальмолога. Даже если у ребенка нет жалоб, осмотры у специалиста помогают вовремя заметить изменения в остроте зрения. Первый визит к детскому офтальмологу рекомендуется в 6 месяцев, затем — в год, 3 года и перед школой, а далее — ежегодно или по рекомендации врача.

Как понять, что у ребенка упало зрение

Но, как бы родители ни старались, не каждый ребенок будет соблюдать рекомендации по профилактике близорукости. При этом именно у детей миопия часто развивается незаметно. Малыш может просто не понимать, что у него ухудшилось зрение, пока оно не упадет по-настоящему сильно. Наш эксперт советует родителям обязательно обратить внимание, если:

ребенок начинает щуриться, пытаясь рассмотреть предметы вдали;

слишком близко подносит смартфон или книгу к лицу;

жалуется на головные боли или утомляемость после долгого чтения или работы с гаджетом;

стал раздражительным — ухудшение зрения вызывает дискомфорт, который дети не всегда могут объяснить.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, как можно быстрее отведите ребенка на прием к офтальмологу. Чем раньше будет обнаружена близорукость, тем быстрее и проще остановить дальнейшее ухудшение зрения.

Способы лечения и остановки падения зрения при близорукости

Если все же ребенку поставили диагноз «близорукость», не стоит расстраиваться и тем более паниковать. Дальнейшее снижение остроты зрения можно остановить. Но для этого обязательно нужен комплексный подход.

«Ни одна из методик самостоятельно не замедлит падение зрения! Причем подбор комплексного лечения должен быть обязательно индивидуальным для каждого маленького пациента. Иначе никакого результате не будет, и вы потратите впустую силы и деньги. А главное — будет упущено драгоценное время, которые так важно при лечении патологий глаз у детей», — рассказывает специалист.

Также необходимо, чтобы лечебный комплекс для вашего ребенка подбирал именно детский глазной врач. Ведь терапия офтальмологических патологий у детей значительно отличается от лечения зрительных нарушений у взрослого человека. Если для вашего малыша лечебный комплекс подобран знающим специалистом, то в 80—90 процентов случаев при близорукости зрение ребенка далее больше ухудшаться не будет. По словам нашего эксперта, такой комплекс может включать в себя:

Капли

Они помогают расслабить определенные мышцы глаз, благодаря чему снижается напряжение при фокусировке взгляда. Это помогает остановить дальнейшее падение зрения.

Очковая лечебная коррекция

Возможно вы удивитесь, но при близорукости очки — это не только способ разглядеть что-то вдали. Очки с лечебной коррекцией зрения также могут помочь остановить прогрессирование миопии.

«Дело в том, что при этой патологии на определенные области сетчатки глаза лучи света попадают не под тем углом. Очки для лечебной коррекции зрения это исправляют и таким способом предотвращают дальнейшее ухудшение зрения. Также линзы в них выполняют функции привычных всем очков — корректируют уже развившийся „минус“. Выглядят такие очки как самые обычные и ваш малыш не будет их стеснятся», — поясняет офтальмолог.

Контактная лечебная коррекция

Она работает по такому же принципу, как и очковая. Но только это уже линзы. Но тут надо учитывать, что дети обычно очень боятся вставлять их в глаза. И даже одна такая попытка, во время которой ребенок испугался, скорее всего, у малыша сформирует страх перед таким видом лечения. Поэтому крайне важно, чтобы первый раз вставить лечебные линзы в глаза ребенку помог офтальмолог.

Ночные линзы

Такие линзы надеваются на время сна. За ночь они возвращают кривизну роговицы к нормальной форме. Но этот эффект краткосрочный и сохраняется не более 24 часов после их снятия. Поэтому по сути они не лечат, а просто на время помогают лучше видеть. Они могут давать лечебный эффект, но только в сочетании со специальными каплями.

Физиотерапия и оптическое воздействие

В комплексное лечение близорукости входят специальные методики, среди которых обязательно должны быть физиотерапия и специальное оптическое воздействие.

Телемедицина

Для лечения и остановки падения зрения при близорукости детям нужно регулярно проходить курсы лечебных процедур. Раньше это можно было делать только, каждый раз приезжая в специализированные глазные клиники. Сейчас появилась возможность проходить их прямо дома с помощью телемедицины. Такие онлайн курсы процедур значительно усиливают эффект и сокращает сроки других методов лечения.

Лазерная коррекция зрения

Сегодня при близорукости многие избавляются от очков при помощи лазерной коррекции зрения. Но подходит ли этот метод детям?

«Это возможно только в одном случае: если у ребенка в течении трех лет не падала острота зрения и не менялся еще один показатель, касающийся зрительной системы, — запас аккомодации», — рассказал специалист.

Однако, очень часто встречаются случаи, когда близорукость сочетается с астигматизмом. Тогда наш эксперт рекомендует провести лазерную операцию по коррекции астигматизма. Как правило, после нее у ребенка заметно улучшается острота зрения даже при сохранении миопии.

Также лазерная коррекция необходима, если на глазах разный минус.