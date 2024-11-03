Врач рассказала об осенних аллергенах и их симптомах

Осенью аллергическая реакция на пыльцу сорных трав снижается, но остаются не менее сильные аллергены – плесневые грибы, сообщает RT со ссылкой на врача-аллерголога Александру Соболеву.

По словам эксперта, плесневые грибы активно размножаются на листве деревьев, на гниющих плодах и других органических субстратах.

«Пока температура не опустится ниже минус 10 градусов, не только споры грибов, но и их основная часть – гифы – с опавшей листвой находятся в почве и легко разносятся, вызывая симптомы аллергии не только на улице, но и в общественных помещениях и транспорте», – рассказала Соболева.

Симптомами аллергии на плесневые грибы могут быть кашель, аллергический ринит и конъюнктивит.

Ранее сообщалось, что американец избавился от «аллергии», вытащив из носа деталь конструктора, которая хранилась там 26 лет. Всю жизнь Энди Нортон испытывал неприятные ощущения в носу и списывал их на проблемы со здоровьем.