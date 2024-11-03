В новосибирской больнице врач перепутал у девушки перитонит с коликой
В Новосибирске врач перепутал у 19-летней девушки перитонит с коликой.
Известно, что девушка была доставлена в одну из городских клиник с жалобами на боли в животе.
После того, как молодой девушке провели ультразвуковое исследование, стало ясно о наличии жидкости в брюшной полости. Также у нее взяли анализ крови, он выявил воспалительный процесс.
Врач установил диагноз «кишечная колика» и выписал пациентку домой 30 октября в 00:15. По словам матери девушки, утром она вновь вызвала скорую помощь, но медики ограничились уколом и рекомендовали ожидать терапевта до вечера. Затем женщина самостоятельно отвезла дочь в другую больницу, где врачи диагностировали перитонит и срочно провели операцию.