Врач рассказал, о каком заболевании может говорить ноющая боль в ногах

Болезненность, судороги или ноющее ощущение в руках или ногах при движении или физической нагрузке может быть признаком заболевания периферических артерий. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Эми Поллак, кардиолог из клиники Майо.

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Заболевание периферических артерий (ЗПА) — это группа заболеваний воспалительного характера, которые в большинстве случаев сопровождаются сужением артерий и вен нижних (реже — верхних) конечностей. ЗПА в большинстве случаев провоцируются атеросклерозом — другим системным заболеванием, характеризующимся нарушениями в строении стенок артерий.

В просвете сосудов формируются атеросклеротические бляшки, приводящие к оседанию тромбов. Вследствие этого пораженные сосуды начинают страдать от ишемии (недостаточного притока крови) и у больного возникает облитерирующий атеросклероз. Кроме того, в течение пяти лет после постановки диагноза (ЗПА) возрастает риск инфаркта миокарда и инсульта, так как в патологический процесс вовлекаются и коронарные, и сонные артерии.

По словам Поллак, самым распространенным симптомом ЗПА выступает возникновение судорог, «ноющего» ощущения и болезненности в конечностях при движении и физических нагрузках. Такие симптомы встречаются у 60% людей с ЗПА и обычно исчезают во время отдыха.

Отмечается, что помимо боли в ногах заболевание периферических артерий может сопровождаться мышечной слабостью, выпадением волос, охлаждением кожи, трудностями с определением пульса при прощупывании ног, появлением язв и онемением пальцев ног. Доктор Поллак подчеркнула, что снизить риск развития такой патологии может правильное питание, отказ от вредных привычек, поддержание здорового веса, контроль кровяного давления и своевременное лечение диабета.