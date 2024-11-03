Эксперт рассказал, когда будет подъем заболеваемости ОРВИ

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября. Поэтому тем, кто еще не привился от гриппа, указал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, лучше сделать это сейчас.

© РИА Новости

«Примерно через 3 недели ожидается подъем заболеваемости, но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряжённый эпидсезон», — сказал Горелов.

Он уточнил, что второй подъем заболеваемости обычно ожидается в феврале после окончания зимних школьных и студенческих каникул.

Напомним, с начала октября, по данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков рассказал, рак каких органов грозит россиянам в первую очередь.