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Россиянам рассказали, когда стоит ожидать подъема заболеваемости ОРВИ

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября. Поэтому тем, кто еще не привился от гриппа, указал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, лучше сделать это сейчас.

Эксперт рассказал, когда будет подъем заболеваемости ОРВИ
© РИА Новости
«Примерно через 3 недели ожидается подъем заболеваемости, но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряжённый эпидсезон», — сказал Горелов.

Он уточнил, что второй подъем заболеваемости обычно ожидается в феврале после окончания зимних школьных и студенческих каникул.

Напомним, с начала октября, по данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков рассказал, рак каких органов грозит россиянам в первую очередь.