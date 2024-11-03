Врач рассказал, как не заразиться на отдыхе за границей

Перед поездкой за границу нужно узнать не только о местных достопримечательностях, но и о потенциальных рисках для здоровья. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков рассказал URA.RU, какие инфекции и заболевания могут ждать туристов за границей и как от них защититься.

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Арбовирусы в тропических регионах: «комариная» опасность для туристов

Где: Таиланд, Вьетнам, Хайнань (Китай)

«В тропиках существует особая группа так называемых арбовирусов — это вирусы, которые переносятся преимущественно различными насекомыми, в первую очередь, комарами», — объясняет врач-инфекционист Павел Волчков.

Особенность этих вирусов заключается в их строгой привязке к определенным видам насекомых и территориям их обитания.

«Это похоже на ситуацию с вирусом клещевого энцефалита в России — он существует только там, где живут определенные виды клещей. Когда северная популяция клещей распространилась на европейскую территорию, вместе с ней пришел и вирус энцефалита», — поясняет Волчков.

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«От вирусов, распространяемых насекомыми, сложнее защититься, чем от других инфекций. Комары и другие насекомые постоянно ищут возможность укусить человека, поэтому стопроцентной защиты здесь нет. К тому же через укусы насекомых могут передаваться не только вирусы, но и бактериальные инфекции», — предупреждает врач.

Вирус Западного Нила распространен в Африке и на Ближнем Востоке. Особенно высоки риски в Северной Африке, включая Египет, хотя там заболеваемость несколько ниже из-за особенностей местности, говорит он.

«Если вы находитесь в пустыне, риск заражения минимален. Комары физически не могут там размножаться — их личинки нуждаются в водной среде для развития во взрослую особь. Поэтому самые опасные районы — это влажные территории с большим количеством стоячих водоемов», — добавляет Волчков.

Эксперт подчеркивает:

«Разные страны по-разному борются с этой проблемой. Например, в крупных городах Китая регулярно проводится обработка территорий специальными средствами от насекомых. Но туристам все равно необходимо соблюдать меры предосторожности и использовать репелленты».

Кишечные инфекции: ротавирус, дизентерия

Где: Таиланд и Бали

«Кишечные инфекции, как вирусные, так и бактериальные, наблюдаются там, где есть прямой слив канализации в места купания, либо там, где вода сомнительного качества используется для питья или технических нужд, — объясняет инфекционист. — Даже такая прогрессивная страна, как Таиланд, имеет серьезные проблемы с системой канализации. В местах, где купаются туристы, часто происходит прямой слив сточных вод. Из-за этого высок риск подхватить ротавирусную инфекцию. Аналогичная ситуация наблюдается в Индонезии и на Филиппинах», — предупреждает эксперт.

Инфекционист дал совет:

«Если вы купаетесь в черте города или деревни, обратите внимание на окружающую обстановку. Часто можно увидеть, что через пляж проходит поток, разделяющий его пополам. Если выше по течению есть населенный пункт, велика вероятность, что он сбрасывает туда сточные воды. В таких местах высок риск заражения ротавирусами, бактериями дизентерии и кишечной палочкой».

Лептоспироз

Где: Вьетнам, Индонезия, Таиланд

Лептоспироз — это бактериальная инфекция, передающаяся через контакт с зараженной водой или почвой. В странах с влажным климатом, таких как Вьетнам и Индонезия, риск заражения повышается в сезон дождей.

Основные симптомы — лихорадка, головная боль, боль в мышцах, рвота. Заразиться можно через контакт с загрязненной водой, особенно если на коже есть порезы или ранки. Чтобы защититься от болезни, нужно избегать купания в стоячих водоемах, соблюдать правила личной гигиены.

ВИЧ

Где: Центральная и Южная Африка

ВИЧ остается одной из наиболее серьезных угроз в странах Центральной и Южной Африки. В этих регионах уровень распространения вируса особенно высок, подчеркивает врач.

«В некоторых странах Африки уровень инфицирования ВИЧ достигает катастрофических показателей, что создает благоприятные условия для распространения других вирусов, которые могут мутировать и приспосабливаться к человеку», — говорит он.

Заразиться можно через кровь, незащищенные половые контакты, использование нестерильных медицинских инструментов.

«В регионах Центральной и Южной Африки уровень ВИЧ-инфицированных достигает критических значений. Это создает дополнительные риски мутации вирусов и появления новых штаммов», — предупреждает эксперт.

Гепатиты и другие вирусные заболевания

Где: страны Восточной и Южной Азии

Гепатиты А и Е распространяются через употребление загрязненной пищи и воды. Они поражают печень, вызывая желтуху, потерю аппетита, утомляемость и боли в правом боку. Для профилактики гепатитов А и E рекомендуется вакцинация, соблюдение правил личной гигиены и осторожность при выборе еды и напитков.

«Если в городе или населенном пункте, где вы остановились, наблюдается очаг заболевания, то есть там есть большое количество людей, болеющих гепатитами А, В, С, Д и так далее, тогда вы с большой вероятностью можете подхватить это заболевание, если не будете соблюдать хотя бы элементарные меры гигиены», — предупреждает эксперт.

Инфекции дыхательных путей: кашель, насморк, температура

Где: ОАЭ

«В жарком климате, например, в Объединенных Арабских Эмиратах и других пустынных регионах, инфекций очень мало. Просто потому, что это пустыня, а в пустыне, в принципе, очень мало живого. В таких условиях вы можете получить инфекцию фактически только от другого человека», — поясняет эксперт.

Однако в ОАЭ все же встречаются различные респираторные инфекции, такие как грипп и другие ОРВИ. Симптомы включают кашель, насморк, повышение температуры тела. Заражение происходит воздушно-капельным путем, поэтому важно часто мыть руки, избегать контакта с больными людьми и поддерживать иммунитет.

Как защитить себя за границей: расширенные рекомендации

Питьевой режим:

Пейте только воду из запечатанных бутылок и избегайте напитков со льдом в сомнительных заведениях.

«Самый простой совет путешественникам — ни в коем случае не пить водопроводную воду. Если вы не видели, как при вас открыли бутылку, то от такой воды тоже лучше отказаться. Особое внимание нужно обратить на напитки со льдом — если вы не уверены, что лед сделан из очищенной воды, лучше от таких коктейлей отказаться. Предпочтительнее пить напитки из закрытых банок, чем разливные в стаканах, если вы не уверены в чистоте посуды», — рекомендует Волчков.

Питание:

Употребляйте только термически обработанную пищу;

Избегайте сырых овощей и фруктов, если не уверены в их обработке;

В ресторанах выбирайте заведения с хорошей репутацией.

«В тропических странах единственная гарантия отсутствия инфекции — это термическая обработка продуктов. Если пища не прошла достаточную термическую обработку, существует вероятность получить вирусную инфекцию. Если вы не доверяете гигиене в конкретном месте, лучше воздержаться от еды и питья там», — подчеркивает специалист.

Защита от насекомых:

«От вирусов, распространяемых насекомыми, сложно защититься полностью, но можно минимизировать риски, используя репелленты и защитную одежду», — рекомендует эксперт.

Медицинская подготовка:

Оформите медицинскую страховку с широким покрытием;

Возьмите базовый набор лекарств;

При первых симптомах обращайтесь к врачу;

Сделайте необходимые прививки перед поездкой.

«Важно понимать, что большинство случаев заражения происходит при несоблюдении базовых правил гигиены, — подчеркивает Павел Волчков. — При правильной подготовке к поездке и соблюдении мер предосторожности риски можно существенно снизить».

Заболеваемость за границей среди туристов: статистика и реальность

По данным страховых компаний и многолетней статистики, случаи обращений за медицинской помощью по страховке во время зарубежных поездок из-за заболеваний крайне редки, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Наиболее частая причина обращения — ОРВИ, однако они составляют менее 0,5% всех страховых случаев.

«Нет никаких подтверждений массовых заболеваний среди российских туристов за границей. Мы ведем статистику уже несколько десятилетий, и она не указывает на наличие угроз в какой-либо стране мира», — заверил эксперт.

При этом медицинская страховка, которая позволит избежать больших проблем в случае любого заболевания, должна быть у каждого туриста, подчеркнул Горин.

«Функциональная страховка обязательно должна быть у каждого туриста. Стандартное покрытие составляет 30 тысяч долларов, и оно включает лечение таких заболеваний, как ОРВИ, ковид и другие инфекционные болезни».

Однако если у туриста есть хронические заболевания или он планирует активный отдых, стоит рассмотреть расширенные страховые пакеты. Такие страховки могут покрывать расходы до 50 или 100 тысяч долларов, что особенно важно, если турист выбирает активный отдых.