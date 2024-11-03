Доктор предупредил аллергиков об опасности опавшей листвы

Осенью снижается уровень таких аллергенов, как пыльца сорных трав. При этом плесневые грибы, которые также могут вызвать аллергическую реакцию, активно размножаются на листве деревьев, на гниющих плодах и других органических субстратах, заявила в беседе с RT врач-аллерголог «СберЗдоровья» Александра Соболева.

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«Пока температура не опустится ниже -10 °С, не только споры грибов, но и их основная часть — гифы — с опавшей листвой находятся в почве и легко разносятся, вызывая симптомы аллергии не только на улице, но и в общественных помещениях и транспорте», — пояснила собеседница RT.

Симптомами аллергии на плесневые грибы могут быть: кашель, затруднение дыхания, одышка, особенно у лиц с бронхиальной астмой, добавила специалист.

«Реже может встретиться аллергический ринит и конъюнктивит, которые характеризуются слезотечением, зудом слизистых глаз или носовой полости, насморком, чиханием», — рассказала эксперт.

По её словам, важно отличить простудное заболевание от аллергии, так как симптомы зачастую очень похожи, поэтому при появлении каких-либо жалоб следует обратиться к врачу.

Ранее Наталья Харченко, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (EMC), напомнила в беседе с RT, что осенью следует включать в свой рацион сезонные овощи и зелень.