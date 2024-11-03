Невролог рассказал, когда операция на межпозвоночной грыже необходима

Межпозвоночная грыжа — это состояние, при котором происходит смещение части диска между позвонками, что может приводить к сдавлению нервных окончаний и возникновению болей, слабости или онемения в конечностях. В большинстве случаев это состояние можно лечить консервативными методами, однако существуют ситуации, когда без хирургического вмешательства не обойтись. Подробнее о том, когда операция обязательна, «Вечерней Москве» рассказала невролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Елена Мирошник.

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Синдром конского хвоста

Синдром конского хвоста — это редкое, но очень серьезное состояние, при котором грыжа сдавливает нервные корешки в нижней части позвоночника. Оно может привести к нарушениям работы органов малого таза — неконтролируемому мочеиспусканию или дефекации, а также к слабости или потере чувствительности в ногах. Появление таких симптомов требует немедленного хирургического вмешательства, поскольку без операции существует риск необратимых последствий, таких как постоянная потеря функций.

Прогрессирующая слабость или паралич

В некоторых случаях грыжа настолько сильно сдавливает нервные корешки, что это вызывает прогрессирующую слабость мышц и нарушение подвижности. Без оперативного вмешательства есть высокий риск развития паралича, поэтому операция проводится для предотвращения постоянного повреждения нервов и восстановления функций конечностей.

Отсутствие эффекта от консервативного лечения

Если после 6–8 недель интенсивной терапии (включающей медикаменты, физиотерапию, лечебную физкультуру) боль и неврологические симптомы, такие как онемение и слабость, не только не уменьшаются, но и прогрессируют, это может быть признаком того, что консервативные методы не работают. В таких случаях операция становится необходимой для устранения компрессии нервов и восстановления нормальной функции.

Невыносимая боль

Когда боль становится настолько интенсивной, что не поддается лечению даже сильными обезболивающими средствами, и это существенно ухудшает качество жизни пациента, операция может быть показана для устранения источника боли и восстановления нормальной активности.

Несмотря на серьезность диагноза, хирургическое вмешательство требуется далеко не всегда. Врачи часто рекомендуют начинать с консервативного лечения и обращаться к операции только при его неэффективности.

В каких же случаях можно обойтись без хирургии? Когда у человека проявляются умеренные симптомы:

Если боли, онемение или покалывание в конечностях незначительны и хорошо поддаются лечению с помощью медикаментов и физиотерапии, то операция может быть не нужна. В таких случаях пациенты продолжают консервативное лечение и наблюдаются у врача для контроля состояния.

Отсутствие прогрессии симптомов: если состояние пациента стабильно, боль не усиливается и нет признаков ухудшения, консервативное лечение может продолжаться. Врач отслеживает динамику, и если нет ухудшений, хирургическое вмешательство не требуется.

Успешность консервативного лечения: если спустя 6–8 недель консервативной терапии состояние пациента улучшается, боль уходит и неврологические симптомы ослабевают, необходимость в операции отпадает. Консервативное лечение продолжает давать положительные результаты, и пациент может вернуться к нормальной жизни без хирургии.

Операция на межпозвоночной грыже является необходимой в случаях, когда возникают острые неврологические осложнения или консервативное лечение не приносит улучшений. В остальных случаях специалисты рекомендуют сначала прибегнуть к нехирургическим методам, которые могут помочь пациентам справиться с болью и восстановить функции организма без риска, связанного с операцией, добавила Мирошник.