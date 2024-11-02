Назван алкоголь, после которого люди испытывают меньшее похмелье
Текила вызывает меньшее похмелье, чем другие виды алкоголя, заявил гастроэнтеролог Саураб Сетхи. По его словам, которые приводит New York Post, хотя любой алкоголь не приносит пользы, у текилы есть свои преимущества. Как он отметил, напиток производится из агавы — растения, которое содержит мало сахара и углеводов. Кроме того, в ней нет глютена, и она не так сильно повышает уровень сахара в крови, как другие виды спиртного.
Текила метаболизируется в ацетальдегид медленнее, чем другие алкогольные напитки. Этот замедленный метаболизм может объяснить, почему некоторые люди наблюдают меньшее похмелье после употребления текилы, — сказал Сетхи.
Врач отметил, что все эти свойства относятся только к текиле, сделанной из агавы, и только в чистом виде. Если же текилу смешивать со сладкими напитками, то все ее преимущества могут быть утрачены, добавил Сетхи.
Ранее врач-кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина рассказала, что смертельной дозой алкоголя являются 22–24 крепких шота. Специалист подчеркнула, что концентрация алкоголя в крови в размере четырех — шести промилле может привести к летальному исходу.