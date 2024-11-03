Искусственный интеллект подскажет врачу, как лечить пациента

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило стандарт «Системы поддержки принятия врачебных решений с применением искусственного интеллекта». Документ вступит в силу 1 января 2025 года.

Стандарт вводится впервые в связи в все более активным применением ИИ в сфере медицины. Основная цель внедрения ГОСТа — сформировать приверженность врачей клиническим рекомендациям и повысить качество медуслуг.

Искусственный интеллект может давать оценку состояния здоровья пациента на основе данных его медкарты и обратной связи с ним, выявлять наличие патологических состояний, оценивать степень тяжести больного, прогнозировать развитие заболевания, возможные осложнения, выбирать диагностическую и лечебную тактику ведения пациента, контролировать правильность, полноту и безопасность назначений, соблюдение клинических рекомендаций и стандартов оказания медпомощи.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, экс-замминистра здравоохранения РФ, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов считает, что искусственный интеллект, безусловно, поможет врачам в их работе.

«Сегодня много сфер, где искусственный интеллект показал свою эффективность. Например, при проведении массовых скринингов, когда необходимо посмотреть тысячи снимков, процент ошибок у искусственного интеллекта значительно меньше, чем у человека. Это движение вперед, и однозначно нужно идти в этом направлении», — сказал он «Парламентской газете».

Депутат добавил, что надо учитывать еще и то, что искусственный интеллект — это автоматизация работы врача в условиях дефицита кадров. Поэтому его применение — это очень хорошее решение.