От высокого уровня холестерина страдает огромное число людей – а это грозит сердечно-сосудистыми катастрофами. У людей с высоким уровнем холестерина может развиться заболевание периферических артерий (ЗПА), при котором молекулы липопротеинов закупоривают мелкие сосуды в руках или ногах. Как вовремя заподозрить проблему – рассказал врач.

Многие люди могут признаться, что не сдают кровь на анализ с рекомендуемой частотой. И порой они даже не подозревают, что у них повышен холестерин или есть риски сердечного приступа. Врачи информируют о том, по каким признакам можно заподозрить патологию – и эти признаки касаются состояния ног, – передает DailyMail.

Важными симптомами являются легкая боль в ногах при движении, а также холодные, онемевшие пальцы ног и отсутствие пульсации артерий в них.

У людей с высоким уровнем холестерина иногда развивается заболевание периферических артерий (ЗПА). В течение пяти лет после постановки диагноза ЗПА у 20% пациентов случается инфаркт или инсульт.

Наиболее частым симптомом у людей с ЗПА является болезненное, спазматическое или ноющее ощущение в руках или ногах при движении или выполнении упражнений, которое проходит, когда человек прекращает движения.

К другим признакам ЗПА относят мышечную слабость, выпадение волос, отсутствие пульсации артерий в ногах, прохладная температура кожи конечностей, незаживающие язвы на ногах, онемение в пальцах ног, блестящая кожа из-за нарушений кровообращения.

Люди, которые курят, имеют высокое артериальное давление, диабет или ожирение, в большей степени подвержены ЗПА. После 60 лет риск развития ЗПА увеличивается. Своевременная диагностика и выявление проблемы может помочь предотвратить сердечно-сосудистые катастрофы и ампутацию конечностей из-за отмирания тканей вследствие нарушенного кровообращения. Пациентам сегодня готовы предложить и медикаментозное лечение, и дать рекомендации по здоровому образу жизни и физических упражнениях для активной циркуляции крови по сердечно-сосудистой системе.