Медики рассказали, как помочь человеку с инсультом до прибытия скорой

Инсульт не выбирает жертву по возрасту, он может случиться и у молодых. Важно уметь распознать признаки и быстро помочь. Как это сделать, рассказали калининградские медики в телеграм-канале «Центр общественного здоровья».

«В группе риска находятся мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 лет, но сегодня нередки случаи инсульта и у 30-летних, и у тех, кому только исполнилось 25», — говорится в публикации.

Три основных признака инсульта:

Улыбка. Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка может быть «перекошенной» — одна сторона лица плохо слушается.

Речь. Попросите назвать своё имя или ответить на простой вопрос. При инсульте слова даются с трудом, речь может быть невнятной.

Руки. Попросите поднять обе руки одновременно. Одна рука может подниматься хуже или не подниматься вовсе.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, срочно вызывайте скорую помощь или везите человека в ближайший медпункт или больницу. Инсульт требует медицинской помощи в течение 4,5 часов.

Пока ждёте врачей, важно выполнить ряд рекомендаций:

Уложите человека так, чтобы его голова была выше тела, снимите стесняющую одежду, обеспечьте доступ свежего воздуха.

Если есть глицин, положите под язык 2-4 таблетки — этот препарат помогает улучшить мозговое кровообращение.

Измерьте давление и, если оно высокое, дайте препарат от давления, который назначил врач. Если лекарства нет, можно опустить ноги в горячую воду.

Если начинается рвота, поверните голову набок, чтобы избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути.

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