Медики рассказали, как помочь человеку с инсультом до прибытия скорой

Калининградские медики рассказали, как помочь человеку с инсультом, пока дожидаешься скорой
Инсульт не выбирает жертву по возрасту, он может случиться и у молодых. Важно уметь распознать признаки и быстро помочь. Как это сделать, рассказали калининградские медики в телеграм-канале «Центр общественного здоровья».
«В группе риска находятся мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 лет, но сегодня нередки случаи инсульта и у 30-летних, и у тех, кому только исполнилось 25», — говорится в публикации.
Три основных признака инсульта:
- Улыбка. Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка может быть «перекошенной» — одна сторона лица плохо слушается.
- Речь. Попросите назвать своё имя или ответить на простой вопрос. При инсульте слова даются с трудом, речь может быть невнятной.
- Руки. Попросите поднять обе руки одновременно. Одна рука может подниматься хуже или не подниматься вовсе.
Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, срочно вызывайте скорую помощь или везите человека в ближайший медпункт или больницу. Инсульт требует медицинской помощи в течение 4,5 часов.
Пока ждёте врачей, важно выполнить ряд рекомендаций:
- Уложите человека так, чтобы его голова была выше тела, снимите стесняющую одежду, обеспечьте доступ свежего воздуха.
- Если есть глицин, положите под язык 2-4 таблетки — этот препарат помогает улучшить мозговое кровообращение.
- Измерьте давление и, если оно высокое, дайте препарат от давления, который назначил врач. Если лекарства нет, можно опустить ноги в горячую воду.
- Если начинается рвота, поверните голову набок, чтобы избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути.
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