Нарколог оценил эффективность препаратов от алкоголизма

Эффективность препаратов, помогающих бороться с алкоголизмом, часто переоценивают, отметил психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин. Эффективность таких лекарств он оценил в беседе с РИАМО.

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Он отметил, что такие препараты могут только облегчить симптомы или снизить тягу к алкоголю, а не устранить причины зависимости.

«Без искреннего желания бросить пить даже самые сильные препараты будут бесполезны. Человек может просто перестать их принимать или найти способы обойти их действие», — объяснил врач.

Вашкин рассказал, что медикаментозное лечение эффективно только как часть комплексного подхода, его нужно сочетать с психотерапией, изменением образа жизни, решением социальных и психологических проблем. Только так, резюмировал врач, можно добиться устойчивого результата и помочь человеку вернуться к трезвой жизни.

Ранее психиатр, психотерапевт Игорь Новицкий развеял три главных мифа об алкоголизме. Самым главным и наиболее распространенным, по словам врача, является миф о том, что человек может пить сколько угодно, но у него не формируется зависимость.