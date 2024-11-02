Девушка заразилась ботулизмом во время посещения косметолога

Девушка заразилась ботулизмом во время уколов красоты в Махачкале — сообщает Shot Проверка. Инцидент произошел в косметологическом кабинете, расположенном на пятом этаже торгово-офисного центра «Гранд Плаза». По данным телеграм-канала, россиянка хотела скорректировать мимические морщины — выбор пал на популярную процедуру ботокса. Но когда пострадавшая обратилась к косметологу, ей ввели незарегистрированный в России препарат Refinex.

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Через несколько дней после услуги проявились симптомы ботулизма: ухудшение зрения, головокружение, слабость, затрудненное дыхание и опущение век. Клиентка горе-мастера обратилась за помощью медиков и была госпитализирована в инфекционное отделение. В настоящий момент услуги в кабинете не оказываются — вход опечатан Роспотребнадзором. Ранее стало известно о смерти пациентки московской клиники после удаления всех зубов.