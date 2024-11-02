Женщина умерла после пластической операции в клинике Петербурга

В клинике пластической хирургии и косметологии в Санкт-Петербурге на улице Матроса Железняка после пластической операции скончалась женщина, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Инициирована доследственная проверка.

31 октября пациентке была проведена операция, а сегодня наступила ее смерть. Причина смерти в настоящее время неизвестна, — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Действиям врачей будет дана правовая оценка.

Ранее ученые лаборатории мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского университета выяснили, что у женщин с грудными имплантами наблюдаются сбои в работе иммунитета. По словам пластического хирурга Валерия Золотых, после операции у пациенток может произойти повреждение щитовидной железы.

До этого пластический хирург Тигран Алексанян обратил внимание, что удаление родимого пятна зависит от того, где оно находится. Однозначно нельзя сказать, что оно исчезнет полностью после операции, резюмировал он.

Он также отметил, что пациенту могут отказать в пластике по состоянию здоровья, при завышенных требованиях или отсутствии показаний к операции. Врач отметил, что «красным флагом» для специалиста также является недовольство внешностью на фоне дисморфофобии.