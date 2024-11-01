Гинеколог развеяла мифы о мужском бесплодии

Пары, мечтающие о ребенке, часто сталкиваются с заблуждениями о мужском бесплодии, рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Александра Вислогузова. Мифы о проблемах с фертильностью у мужчин она развеяла в беседе с «Газетой.Ru».

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По ее словам, когда речь заходит о бесплодии, многие думают, что дело всегда только в здоровье женщины. Однако в действительности только 40 процентов случаев связаны с женским бесплодием, еще 40 процентов — с мужским. Оставшиеся 20 процентов обусловлены общими причинами или остаются невыясненными. Мужское бесплодие может быть связано с количеством и подвижностью сперматозоидов или генетическими особенностями и может быть излечимо, отметила врач.

Доктор отметила, что лечение мужского бесплодия не всегда дорогое и длительное — некоторые проблемы можно решить корректировкой образа жизни и приемом назначенных препаратов.

«Неправильное питание, малоподвижность, вредные привычки и высокий уровень стресса негативно сказываются на фертильности. Частое посещение бань и саун, горячие ванны тоже ухудшают качество спермы», — сказала гинеколог, добавив, что здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек и перегревания, наоборот, могут ускорить наступление долгожданной беременности.

Также, добавила Вислогузова, мифом является утверждение о том, что мужское бесплодие не связано с заболеваниями. Частыми причинами бесплодия, по ее словам, являются варикоцеле, инфекционные заболевания половой системы и гормональные нарушения, поэтому мужчине важно регулярно проходить осмотры у уролога.

Ранее гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Мекан Оразов предупредил, что повлиять на женское либидо могут проблемы со здоровьем. Оразов заявил, что потерять интерес к сексу женщина может из-за эндометриоза — заболевания, при котором ткани внутренней оболочки матки разрастаются за ее пределы.