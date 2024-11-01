Доктор Мясников предупредил мужчин о снижающих потенцию факторах

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил мужчин о трех факторах, которые могут снижать мужскую потенцию. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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«Почти все таблетки для лечения гипертонии влияют на эректильную функцию», — заявил Мясников. Доктор подчеркнул, что подобный эффект оказывают некоторые компоненты этой группы препаратов, в том числе мочегонные.

При этом, по словам Мясникова, лекарства от гипертонии все равно нужно принимать. Специалист отметил, что побочный эффект в виде снижения потенции можно попробовать обойти, снизив дозу препарата или выбрав другой, однако отказываться от их приема не стоит.

Также специалист сообщил, что с эректильной дисфункцией могут столкнуться те мужчины, у которых диагностировали сахарный диабет и гипертонию.

Ранее кардиолог Герман Гандельман заявил, что импотенция может быть предвестником инфаркта. По его словам, эректильная дисфункция может говорить о том, что в сосудах мужчины есть атеросклеротические бляшки.