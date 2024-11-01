Почему у взрослых прогрессирует близорукость

У взрослых людей причиной прогрессирования близорукости могут быть перегрузки при работе на близком расстоянии, рассказала KP.RU врач-офтальмолог, офтальмохирург Гергана Стоянова. По ее словам, также во взрослом возрасте может продолжаться рост глаз, а чем больше удлинение глазного яблока, тем хуже зрение.

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Среди взрослых сейчас действительно очень много близоруких. Во-первых, потому что это те самые вчерашние школьники с миопией. Во-вторых, у части людей рост глаза может продолжаться в течение жизни. Традиционно считается, что женский организм растет до 23 лет, а мужской — до 25. К этому возрасту близорукость, как правило, формируется окончательно, — объяснила врач.

Офтальмолог отметила, что примерно у 5% людей прогрессирует близорукость. В таком случае переутомление может привести к ощущению песка в глазах, боли и дискомфорту. Также зрение нередко ухудшается в силу возраста, поскольку со временем могут появиться нарушения внутриглазного давления, а хрусталик может потемнеть.

Такие отклонения нужно диагностировать как можно раньше, чтобы вовремя принять меры и избежать тяжелых осложнений, — добавила Стоянова.

Ранее врач-офтальмохирург Татьяна Тимофеева рассказала, что ширина оправы для очков должна равняться самой широкой части лица. По ее словам, в ином случае аксессуар можно потерять.