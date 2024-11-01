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Инсульт: симптомы, факторы риска, профилактика

Симптомы инсульта:

Перечислены основные симптомы инсульта
© РИА Новости
  • Головокружение, потеря равновесия и координации движения;
  • Проблемы с речью;
  • Онемение, слабость или паралич одной стороны тела;
  • Потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие;
  • Внезапная сильная головная боль. Риск развития инсульта повышает наличие сопутствующих заболеваний, к которым относят гипертоническую болезнь, высокий уровень холестерина в крови, сахарный диабет, ожирение. Если подобрана адекватная терапия и пациент четко выполняет назначения врача, это минимизирует риски

Факторы риска:

  • Артериальная гипертензия (повышение давления на 7,5 мм. рт. ст. увеличивает риск ишемического инсульта вдвое);
  • Повышенный уровень холестерина в крови;
  • Атеросклероз;
  • Курение;
  • Диабет;
  • Пожилой возраст.

Профилактика.

  • Контролируйте уровень артериального давления
  • Контролируйте уровень холестерина
  • Контролируйте уровень сахара крови
  • Следите за весом
  • Бросайте курить
  • Регулярно тренируйтесь (минимум 30 минут)
  • Проходите ежегодную диспансеризацию
  • Питание также должно быть сбалансированным и рациональным.

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