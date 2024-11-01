Перечислены основные симптомы инсульта

Симптомы инсульта:
- Головокружение, потеря равновесия и координации движения;
- Проблемы с речью;
- Онемение, слабость или паралич одной стороны тела;
- Потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие;
- Внезапная сильная головная боль. Риск развития инсульта повышает наличие сопутствующих заболеваний, к которым относят гипертоническую болезнь, высокий уровень холестерина в крови, сахарный диабет, ожирение. Если подобрана адекватная терапия и пациент четко выполняет назначения врача, это минимизирует риски
Факторы риска:
- Артериальная гипертензия (повышение давления на 7,5 мм. рт. ст. увеличивает риск ишемического инсульта вдвое);
- Повышенный уровень холестерина в крови;
- Атеросклероз;
- Курение;
- Диабет;
- Пожилой возраст.
Профилактика.
- Контролируйте уровень артериального давления
- Контролируйте уровень холестерина
- Контролируйте уровень сахара крови
- Следите за весом
- Бросайте курить
- Регулярно тренируйтесь (минимум 30 минут)
- Проходите ежегодную диспансеризацию
- Питание также должно быть сбалансированным и рациональным.