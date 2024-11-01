У 36-летней женщины начался сепсис после подтяжки ягодиц

В мае 2023 года 36-летняя женщина по имени Шарлотта Бут сделала безоперационную бразильскую подтяжку ягодиц (BBL) с филлером, из-за которой у нее начался сепсис. Историю женщины рассказало издание The Sun.

По словам Бут, после инъекции 100 миллилитров филлера ее отпустили без каких-либо инструкций по последующему уходу.

«Мне сказали, что некоторое время будет больно и что мне нужно пить много воды. Подтяжку мне делали в клинике, услугами которой я пользовалась и раньше», — отметила она.

Через пять дней женщина заметила, что кожа покраснела и стала горячей. Еще через неделю начался абсцесс. Когда состояние женщины резко ухудшилось, ее доставили в больницу для экстренной операции. Медики выявили у нее сепсис, гангрену и некротический абсцесс.

«У меня была поражена вся левая ягодица, ее почти не осталось. Хирурги удалили ее большую часть. Одно опрометчивое решение лишило меня здоровья. До сих пор я не восстановилась. Я похудела так, что ношу одежду размером для 11-летней девочки. Но набрать вес не получается, так как организм тратит все силы на восстановление», — прокомментировала Бут.

Ранее стала известна история 31-летней женщины, у которой обнаружили пять лишних органов. Во время операции ей удалили некоторые из них.