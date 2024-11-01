В Кыргызстане начали делать уникальные операции на желудке

Кыргызские хирурги начали делать операции по удалению опухоли в желудке методом лапароскопии. Ранее такое вмешательство выполняли исключительно открытым способом. О новой методике рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Аида Аматбекова.

Амина не хочет показывать лицо. Рассказывает: «в последнее время быстро уставала, потеряла аппетит, пожелтели кожа и глаза. Врачи диагностировали рак 12-перстной кишки. На МРТ нашли и опухоль размером с горошину в желудке».

«Ничего не болело, слабость только была и потихоньку худела. Похудела на девять килограммов за три месяца. И вот нашли нужного врача, который помог определить очаг болезни», – поделилась пациентка Амина.

Опухоль привела к дисфункции печени и могла поразить другие органы. Врачи решили действовать лапароскопическим методом.

«Удаляется 12-перстная кишка, головка поджелудочной железы, вот этот основной проток, который впадает, и маленькая часть желудка. Мы учились у разных стран, к нам приходили разные профессора. В последнее время мы начали делать через маленькие проколы», – проинформировал хирург.

Пациентке сделали четыре отверстия в области живота. Операция ювелирная – нельзя задеть крупные сосуды. Длится подобное вмешательство порядка семи часов. Раньше такие новообразования в Кыргызстане удаляли исключительно открытым методом. Пациенты дольше восстанавливались, операция была рискованней. Новое оборудование позволило врачам выйти на другой уровень.

«Каждый хирург готовится к такой операции почти всю жизнь. Мы объездили много стран, чтобы научиться проводить эти операции, мы приглашали ведущих специалистов из разных стран зарубежья. Они научили нас этим операциям. Это для Кыргызстана хороший результат, в плане помощи, постановки высокотехнологической хирургии», – уточнил заведующий отделением хирургии медцентра Кыргызской государственной медицинской академии Бакыт Токтогазиев.

Пациенты оплачивают только расходные материалы – примерно 200 тысяч рублей. В других странах такие операции стоят в 10 раз дороже.