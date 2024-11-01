Связь воспаления кишечника, спровоцированного употреблением большого количества продуктов, содержащих холестерин, с развитием инфаркта проследил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Как объяснил врач в своем Telegram-канале, обилие пищи с холестерином (например, переизбыток жирного красного мяса) вызывает воспаление в кишечнике. В результате нарушается его слизистая оболочка, страдает микрофлора, раскормленная соответствующей едой. Это приводит к вздутиям и прочим проблемам, которые не дают кишечнику нормально работать. На следующем этапе страдает печень.

"Кровоток так устроен, что кровь из кишечника попадает через воротную вену в печень", - уточнил гастроэнтеролог.

И печень далеко не всегда справляется с такой нагрузкой. В итоге часть вредных веществ попадает в кровоток, образуя атеросклеротические бляшки. Последние имеют свойство воспаляться.

"Так случаются инфаркты и инсульты", - пишет Сергей Вялов.

А именно: воспаление бляшки вызывает ее разрыв.

"Как масло, когда мы жарим его на сковородке: оно делает пух - и брызги разлетаются", - привел пример врач.

Разобраться с питанием - это первое, что нужно сделать для того, чтобы предотвратить такую ситуацию, подчеркнул он. Второй важный момент - не тянуть с лечением печени и кишечника, который часто сигнализирует о проблеме вздутием.