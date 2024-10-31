Любителей вейпов предупредили о проблемах с эрекцией

Курение вейпов способно спровоцировать эректильную дисфункцию, предупредил уролог Питер Шталь. О причинах появления этой пикантной проблемы у курильщиков он рассказал Daily Star.

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Врач подчеркнул, что влияние вейпов на мужское здоровье пока изучено недостаточно. Тем не менее уже можно предположить, что их воздействие сопоставимо с последствиями курения обычных сигарет.

«Чтобы произошла эрекция, кровеносные сосуды должны быть широко открытыми, а эндотелиальные клетки, их выстилающие, — здоровыми. У любителей вейпов из-за воздействия никотина постепенно нарушается и то, и другое», — рассказал врач.

По мнению Шталя, помимо никотина в вейпах есть и еще один фактор, негативно влияющий на потенцию. Врач указал, что консерваторы и ароматизаторы, которые содержатся в жидкостях для вейпов, способны попасть в кровоток и вызвать воспаление.

«Со временем это приводит к снижению выработки оксида азота, уменьшению притока крови и эректильной дисфункции», — заключил врач.

Ранее андролог, уролог Батор Гончиков предупредил мужчин об эректильной дисфункции из-за употребления алкоголя. По его словам, злоупотребление спиртными напитками влияет на нервную систему и затрудняет процессы, ответственные за поддержание эрекции.