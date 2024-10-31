Как своевременно распознать аппендицит: мнение врача

Аппендицит — опасное заболевание, которое требует немедленной хирургической помощи, поэтому крайне важно обратиться за помощью вовремя. О неочевидных симптомах недуга врач Нина Зубова рассказала в интервью порталу «Страсти».

«Чтобы снизить риск смертности при аппендиците, важно обращаться к врачу при любых болях в животе, которые не проходят самостоятельно за 2–3 часа, даже если они не похожи на классические признаки аппендицита. Также важно избегать самолечения, особенно болеутоляющими препаратами: они могут замаскировать симптомы», — посоветовала врач.

К классическим симптомам относят тупую боль в верхней части живота или в области пупка, которая постепенно перемещается в правую нижнюю часть живота. При этом нередко возникают тошнота, рвота, повышается температура тела. В ряде случаев распознать проблему может быть сложнее: например, боль необязательно локализуется справа и может быть довольно слабой. Температура, тошнота и рвота могут и вовсе отсутствовать. А нарушение стула легко ошибочно списать на расстройство кишечника.

Тем не менее на степень выраженности симптомов и их нехарактерность обращать внимание, по мнению эксперта, не стоит. В любом случае нужно получить медицинскую помощь и как можно скорее.