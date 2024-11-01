Идеи российских медиков о лечении гепатитов завоевывают мир

Сегодняшний собеседник "РГ" - профессор МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов. А главный "виновник" встречи - гепатит D. Впервые о возможности эффективного лечения пациентов с хроническим гепатитом D в мире заговорили в 2014 году. Тогда коллектив ученых из России, Германии и Франции впервые опубликовал результаты применения инновационного подхода в лечении гепатита D. На тот момент неизлечимого.

Автор идеи и первой публикации в Journal of Hepatology был Павел Богомолов. А схема лечения, разработанная в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского и одобренная для применения в России, стала первым и единственным способом лечения больных гепатитом D в мире.

И потому, Павел Олегович, недавнее приглашение выступить в США с докладом "Лечение гепатита D" не удивило?

Павел Богомолов: По приглашению коллег из США я выступал на Infection Diseases Week в Лос-Анджелесе. Это самый представительный форум врачей, занимающихся инфекционными болезнями, в мире. Для меня было честью поделиться нашим опытом в лечении гепатита D. За минувшие с момента предложения идеи, ее реализации в виде клинических исследований, публикации результатов и, главное, имплементации результатов в рутинную клиническую практику ушло больше десяти лет. За это время прошли и огонь, и воду, и медные трубы.

В профессиональном сообществе "железных занавесов" нет?

Павел Богомолов: Говорить, что ничего не изменилось, означало бы соврать. К сожалению, будучи авторами идеи, мы уже не принимаем непосредственного участия в этом глобальном научно-исследовательском проекте. Но профессиональная этика, уважение и желание общаться сохранились. Поэтому обсуждение результатов исследований, рабочие встречи, большое количество совместных публикаций в ведущих мировых научных журналах сохраняются. Ну и вычеркивать нас из мировой повестки, к счастью, не собираются. Поэтому статьи в Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of Hepatology и т. д., посвященные результатам наших исследований гепатита D, публикуются с нашим соавторством. Еще многое в терапии пациентов с гепатитом D требует изучения. Но уже подтверждена возможность как минимум прекращения прогрессирования недуга

Российский опыт интересен американским коллегам?

Павел Богомолов: Россия - первая страна в мире, зарегистрировавшая лечение гепатита D в 2019 году. В Евросоюзе это произошло в 2020 году. А в США до сих пор нет соответствующих клинических рекомендаций. Поэтому, возможно, коллегам и был интересен взгляд не просто одного из авторов идеи, но врача, который несколько лет эту терапевтическую стратегию реализует на практике. После моего выступления была продуктивная дискуссия. Уверен: наши американские коллеги уже в следующем году смогут на новом уровне обеспечивать своим пациентам с гепатитом D медицинскую помощь.

Все наслышаны о гепатите С, гепатите В. А что это за зверь такой - гепатит D?

Павел Богомолов: Очень точно подметили: именно зверь. Гепатит D, или дельта, - не самостоятельное заболевание. Он развивается только у тех пациентов, в организме которых уже есть вирус гепатита В. Маленький дефектный вирус, у которого даже нет собственных ферментных систем и который не может существовать без вируса гепатита В. Но при этом чудовищно агрессивный: у 70% инфицированных вирусом гепатита D за 10 лет формируется цирроз печени! Самое "злое" вирусное заболевание печени.

По агрессивности гепатологи нередко сравнивают гепатит D с аутоиммунным гепатитом. И при этом, в отличие от аутоиммунного гепатита, почти полвека после открытия вируса гепатита D от него не было эффективного лечения. По сути - только трансплантация печени спасала жизни пациентов. С одной стороны, вакцинация от гепатита В защищает и от гепатита В, и от гепатита D. С другой стороны, что делать зараженным пациентам?

Лечение по ОМС. Нет никакого смысла искать и покупать за свои деньги контрабандные иностранные препараты сомнительного происхождения Мне повезло дружить с блестящими немецкими, итальянскими учеными, согласившимися на мое предложение провести клиническое исследование в МОНИКИ и... А теперь в Европейском союзе, Великобритании, Австралии лечат пациентов с гепатитом D так, как "предложили российские врачи". В США это лечение еще не применяется. Поэтому американские коллеги с интересом слушали и потом активно обсуждали практические и теоретические вопросы, связанные с гепатитом D. Конечно, еще многое в терапии пациентов с гепатитом D требует изучения. Но уже подтверждена возможность как минимум прекращения прогрессирования заболевания. А у почти половины больных возможно излечение от этого еще недавно неизлечимого заболевания!

Звучит оптимистично! Значит, не устарело словосочетание "впервые предложено в России". Где производится препарат для лечения гепатита D?

Павел Богомолов: Лекарства для комбинированного лечения производятся в России. И стоят они в десять раз ниже, чем в Европе. Мы не переживаем по поводу доступности этой терапии. Переживаем из-за отсутствия достоверных знаний. В зависимости от региона от 10% до 40% пациентов, зараженных вирусом гепатита В, инфицированы и вирусом гепатита D. Пути его передачи такие же, как у гепатитов В и С. То есть через кровь, при половом контакте, от матери к ребенку во время родов. Эффективная защита от этого вируса - вакцинация от гепатита В, поскольку самостоятельно присутствовать в организме вирус гепатита D не может. И значит, прививка от гепатита В защищает не только от гепатита В, но и от гепатита D. Но.... До сих пор нет четких данных о распространенности болезней печени в России, тем более гепатита D. Московская область первый регион России, "погрузивший" скрининг самых распространенных болезней печени во время диспансеризации. Наших жителей теперь будут проверять на гепатит С, гепатит В, алкогольную и метаболически ассоциированную жировую болезнь печени во время диспансеризации. Учитывая функционирование в Подмосковье единой медицинской информационной системы и интегрированного с ним Регистра пациентов с заболеваниями печени, полагаю, уже через 4 года мы поименно будем знать всех наших пациентов и сможем адекватно планировать силы и средства системы здравоохранения.

Победим не только "злой" гепатит D, но и все болезни печени? Как же тогда относиться к мнению некоторых экспертов, говорящих, что болезни органов пищеварения, а точнее печени, входят в пять ведущих причин смерти в нашей стране?

Павел Богомолов: Успехи гепатологии очевидны. Но также очевидны и вызовы. Нам предстоит оценить реальную эпидемиологию болезней печени. Хотя уже видны две ведущие проблемы: жировая и алкогольная ее болезни. И если с вирусными гепатитами все более-менее понятно - простой скрининг, быстрая диагностика и очень эффективное лечение, то с алкогольной и жировой болезнями печени все сложнее.

Более-менее понятно медикам. А обычному жителю того же Подмосковья? Человек, прошедший диспансеризацию и с ужасом узнавший, что у него гепатит С или жировая болезнь печени, не останется наедине с проблемой? Его и обследовать, и лечить будут бесплатно? Во сколько это обойдется? А главное: кто за это платит? Справится ли система здравоохранения Подмосковья с таким наплывом пациентов?

Павел Богомолов: Правительство Подмосковья уже более 10 лет дополнительно финансирует Московскую областную программу ОМС в части лечения больных гепатитом С. Мы многие годы занимаемся диагностикой и лечением пациентов: в нашем Регистре данные более 120 тысяч пациентов с различными заболеваниями печени. И лечение, например гепатита С, у нас возможно в 42 медицинских организациях. За эти годы излечили более 18 тысяч пациентов. В том числе поэтому заболеваемость хроническим гепатитом С у нас почти в четыре раза ниже, чем в целом в России.

А теперь аналогичный подход - скрининг во время диспансеризации, стандартизированная, то есть одинаковая во всех поликлиниках Московской области диагностика и высокоэффективное лечение, будет реализован и при гепатитах В, D, а также жировой болезни. Самой сложной остается алкогольная болезнь.

Когда известный онколог профессор Анатолий Махсон нас познакомил лет десять назад и сказал: "Богомолов покончит с гепатитом С в Московской области", это звучало неправдоподобно. Но то, что казалось фантастикой, становится реальностью.

Лечение гепатита С по-прежнему стоит космических денег? И это по-прежнему только импортные препараты? Я же правильно понимаю, что назначение всевозможных гепатопротекторов - это не просто выброшенные на ветер деньги на пустышки, но иногда не такое уж безопасное дело?

Павел Богомолов: Спасибо за очередной призыв к исключению так называемых гепатопротекторов из арсенала медиков. Лечение вирусных гепатитов - это только противовирусная терапия! Чтобы сделать лечение удобнее, мы используем для мониторинга телемедицинские технологии: с помощью смартфона пациент с гепатитом С всегда на связи со своим врачом. Каждый год мы так лечим тысячи пациентов. А в этом году уже более половины пациентов с гепатитом С получили высокоэффективное лечение отечественными лекарствами. Излечение стоит чуть более 200 тысяч рублей. И поскольку лечение осуществляется по программе ОМС, нет никакого смысла искать и покупать за свои деньги контрабандные иностранные препараты сомнительного происхождения. Излечение гепатита С сейчас возможно за несколько месяцев. И само лечение переносится хорошо. Все наши пациенты обращают внимание на отсутствие каких-либо побочных эффектов во время терапии. И за два или реже три месяца терапии мы добиваемся излечения у 97-100% пациентов!

Все, о чем вы сейчас сказали, возможно не только в Московской области?

Павел Богомолов: Тестирование во время диспансеризации, диагностика и бесплатное лечение гепатита С с применением телемедицинских технологий теперь доступны повсеместно. Полагаю, подходы гепатологической службы Подмосковья, как было и в вопросе организации медицинской помощи при гепатите С, тоже скоро станут рутинной практикой для всей страны. Особого внимания сейчас требует самая распространенная болезнь печени - жировая болезнь.

Она стала самой распространенной проблемой в гепатологии? Она связана с ожирением - реальной неинфекционной эпидемией ХХI века? Но есть другие серьезнейшие заболевания, связанные с ожирением. Когда начинать по этому поводу беспокоиться? И что делать? Пытаться отказаться от привычки вкусно поесть?

Павел Богомолов: Действительно, при ожирении развивается немало заболеваний, радикально ухудшающих жизненный прогноз пациентов. И это не только сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. Это еще и онкологические заболевания и, конечно, жировая болезнь печени. Любопытно, но часто прогрессирование сердечно-сосудистых недугов связано с тяжестью повреждения печени. Поэтому мы и акцентируем внимание на современном, основанном на принципах доказательной медицины лечении. Лечении, которое позволит не только позитивно повлиять на течение жировой болезни печени, но и снизить на 18-20% риск сердечно-сосудистых катастроф. А в конечном счете увеличить продолжительность жизни. И такое лечение в Московской области также возможно по ОМС!

О личном и не только

Похоже, профессор Богомолов одержим новой идеей. Не боитесь, что вас и называть будут одержимым?

Богомолов: Давно к этому привык.

Это не диагноз?

Богомолов: Думаю, это черта характера.

Вы из семьи потомственных военных. Прадед служил в лейб-гвардии Преображенского полка. Дед и отец отдали службе в Вооруженных силах по четверть века. Старший брат генерал. Почему же вы врач?

Богомолов: Мой папа - мастер спорта СССР по баскетболу. У меня никогда не было сомнений, где проводить время после школы: стадион "Динамо" в Петровском парке для меня родное место. В 16 лет стал мастером спорта. А все мужчины в роду Богомоловых были военными, и, значит, надо быть военным. При этом - так считалось в семье - необходима фундаментальная профессия. Какая?

...И мастер спорта СССР по фехтованию с отличием окончил Военно-медицинскую академию.