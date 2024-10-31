Супруга актёра призналась, что долгое время не придавала значение тревожным «звоночкам». Эмма Хемминг рассказала, что лобно-височная деменция начала развиваться у Брюса Уиллиса с проблем с речью. Актёр стал сильно заикаться и путать слова.

Когда его речь начала меняться, мне казалось, что это было лишь частью его обычного заикания, это был просто Брюс. Никогда и ни за что я не могла и подумать, что это может быть формой деменции у такого молодого человека, — рассказала Эмма.

Хемминг решила не приукрашивать ситуацию, рассказывая о болезни Крепкого орешка дочерям. 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин знают, что их папа тяжело болен и не сможет поправиться.