Стоматолог напомнил, в каком случае нужно удалять зубы мудрости

Зубы мудрости («восьмерки») нужно удалять при их неправильном положении, частых воспалениях, кариесе и опухолях, рассказал NEWS.ru стоматолог Иван Рузин. Он отметил, что данное вмешательство требуется для предотвращения смещения зубного ряда после коррекции прикуса. Эксперт напомнил, что «восьмерки» появляются в возрасте 17–25 лет.

Рузин подчеркнул, что в процессе эволюции человеческий рацион изменился: пища стала мягче, что сократило необходимость в массивных челюстях и дополнительных зубах для пережевывания грубой еды. Тем не менее, зубы мудрости остались, и нередко они создают больше проблем, чем пользы, добавил медик.

Показания к удалению зубов мудрости. Неправильное положение зубов — растут под углом, упираясь в «соседей» или десну, что может вызвать воспаление. Недостаток места в челюсти. У многих людей просто нет достаточно места для полноценного прорезывания восьмых моляров. В таком случае зубы мудрости оказываются частично или полностью под десной, что увеличивает риск инфекций и воспалений, — объяснил Рузин.

Если вокруг зуба мудрости часто возникает воспаление (перикоронарит), стоматологи рекомендуют его удаление, чтобы избежать повторяющихся обострений, заявил врач. Он подчеркнул, что вокруг неправильно расположенных зубов мудрости могут образовываться кисты, которые постепенно разрушают костную ткань челюсти.

Кариес и его осложнения. Из-за труднодоступности для очистки зубы мудрости часто становятся жертвой кариеса. Лечение восьмых моляров затруднено из-за их положения в ротовой полости, поэтому в случае значительного поражения их чаще удаляют, — заявил Рузин.

Ранее невролог Андрей Галкин рассказал, что боль в шее может появиться из-за удаления зубов. По его словам, долгое отсутствие зубов может привести к болезненным спазмам мышц лица и шеи.