Раскрыты показатели заболеваемости туберкулезом в России за десять лет

Уровень заболеваемости туберкулезом в России снижается на протяжении последних 10 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. По словам представителей ведомства, приоритетной мерой профилактики является иммунизация населения.

В России на протяжении 10 лет наблюдается постепенное снижение заболеваемости туберкулезом, — следует из заявления.

В число эффективных мер, предупреждающих туберкулез, Роспотребнадзор включил раннее выявление, а также лечение больных и инфицированных. Отдельно в ведомстве выделили необходимость иммунизация детей и проведение противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции.

Ранее стало известно, что минимум в 16 российских регионах, включая Камчатку, Алтайский край, Томскую, Вологодскую и Ленинградскую области, Коми, зафиксировали подъем заболеваемости пневмонией с середины октября. Специалисты Роспотребнадзора указывали на групповые очаги среди детей.

До этого профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова отметила, что первый и самый характерный симптом туберкулеза — кашель. К другим явным признакам она отнесла необоснованную чрезмерную потливость ночью в течение длительного времени и потерю массы тела.