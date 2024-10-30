Доктор указал на неочевидный признак проблем с почками

На заболевания почек может указывать пониженное давление. Об этом рассказал врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном».

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По словам медика, среди возможных диагнозов при таком симптоме может быть, например, почечная недостаточность. При этом на ранней стадии недуга давление обычно бывает пониженным, однако в запущенных случаях оно, напротив, оказывается заметно ниже нормы.

«При терминальных стадиях этого заболевания (почечная недостаточность — прим. «ВМ»), действительно, давление вдруг неожиданно может падать», — резюмировал Агапкин.

Пожилым людям важно заботиться о здоровье своих почек, так как злоупотребление солью, недостаточное потребление воды и отказ от лечения гипертонии могут привести к серьезным проблемам. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Чтобы сохранить здоровье почек, важно избегать вредных факторов, которые оказывают на них пагубное влияние. И только избавившись от вредных привычек, вводить в свой рацион правильные продукты и налаживать режим. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказал уролог Антон Ротов.