Высокий холестерин: когда это норма, а когда нужно обращаться к врачу

Высокий уровень холестерина обычно указывает на риски развития тромбов, инфаркта и инсульта. Но не всегда это так, рассказала «Клопс» врач-терапевт Алёна Береговая.

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Если показатель холестерина выходит за пределы нормы, врач может рекомендовать специальную диету или назначить медикаментозное лечение. Способ терапии зависит от нескольких факторов.

В организме холестерин встречается в двух формах: липопротеин высокой плотности (ЛПВП) — «хороший». И липопротеин низкой плотности (ЛПНП) — «плохой».

В первом случае завышенный показатель является благоприятным знаком. «Хороший» холестерин защищает вас от сердечно-сосудистых заболеваний.

Во втором — избыток «плохого» холестерина сигнализирует об атеросклеротических бляшках в сосудах, а также возможном развитии инфаркта и инсульта.

«Чтобы проверить сердце и сосуды, рекомендуется сдать липидограмму. В анализ входит и ЛПВП, и ЛПНП, и общий холестерин, а также показатель триглицеридов и индекса атерогенности», — прокомментировала врач.

Все эти данные помогают доктору составить истинную картину вашего здоровья, ведь ориентироваться только по одному показателю — невозможно. Например, индекс атерогенности показывает соотношение обеих разновидностей холестерина. А триглицериды, если они повышены, говорят о риске для сердца или возможном панкреатите (воспалении поджелудочной железы).

«Развёрнутый анализ на холестерин стоит сделать людям старше 40 лет, а также тем, у кого есть сахарный диабет, избыточный вес, курящим и ведущим малоподвижный образ жизни. Важен он и для пациентов с заболеваниями почек и поджелудочной железы», — обратила внимание Береговая.

Доктор предупредил, при каких симптомах не стоит откладывать визит к кардиологу.