Хирурги спасли трех пациентов от тяжелого заболевания полости рта

В октябре 2024 года врачи Областной клинической больницы приняли сразу трёх пациентов с тяжёлым заболеванием — флегмона дна полости рта. Подробности случаев рассказали в пресс-службе медорганизации.

© 62info.ru

Болезнь начинается как кариес, но осложнения распространяются на кости, надкостницу и другие ткани. Сначала возникает флюс, которые быстро растёт. Пациентам становится трудно открывать рот, они чувствуют резкие боли при глотании. На четвёртые сутки они уже не могут глотать твёрдую пищу, а далее становится ещё хуже: теряется возможность пить воду и дышать.

В октябре поступили сразу три таких пациента. Их лечили три хирурга, два анестезиолога и специалист эндоскопического отделения. Все пациенты выжили.