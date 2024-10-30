Эксперт назвал наиболее опасную инфекцию для детских садов

Младшие дети особенно подвержены менингококковой инфекции, вызывающей менингит — опасное воспаление оболочек мозга, смертность от которого без лечения достигает 75 – 85%, сообщил РИАМО директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», Дмитрий Буланов.

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Болезнь быстро распространяется в детских группах, поскольку бактерия сохраняет жизнеспособность на поверхностях и передается через общие игрушки.

Особую опасность представляет форма инфекции, которая протекает как ОРВИ и редко диагностируется, но может перейти в гнойный менингококковый менингит.

Вакцинация и изоляция носителей инфекции являются ключевыми мерами профилактики.

Быстрые методы тестирования позволяют узнать результат за день или даже несколько часов после взятия биоматериала.