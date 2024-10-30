Гинеколог назвал причины преждевременной менопаузы

Климакс и менопауза – состояния, которые обычно вызывают у женщин тревогу. Климакс наступает на фоне угасания или потери гормональной функции яичников, менопауза – это отсутствие менструаций на протяжении года. В зависимости от того, в каком возрасте у женщины прекращаются месячные, различают преждевременную (до 40 лет), раннюю (от 40 до 44 лет), своевременную (от 45 до 55 лет) и позднюю менопаузу (после 55 лет).

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Гинеколог Ольга Уланкина, к.м.н, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» рассказала, почему климакс возникает в молодом возрасте и возможно ли его остановить.

Специалист отметила, что есть много причин для преждевременной и ранней менопаузы: наследственная предрасположенность, когда и у мамы, или у бабушки менструация также прекратилась рано, хронические патологии органов репродуктивной системы, «нездоровый» образ жизни со стрессами, недосыпами, низкой физической активностью. Оказать влияние могут и некоторые процедуры, такие как искусственное прерывание беременности или операции по удалению яичников. Менопауза может выступить как эффект от лучевой или химиотерапии.

Первые симптомы климакса могут проявляться уже в пременопаузе, когда менструации еще сохраняются, но становятся нерегулярными. Дефицит эстрогенов, женских половых гормонов, сказывает на работе многих систем организма. Из-за нарушения терморегуляции кровь начинает бесконтрольно приливать к верхней части тела, к лицу и груди – эти приступы принято называть «приливами». Они сопровождаются повышенным потоотделением, учащением пульса, после приходящим ознобом, скачками артериального давления. Может быть сухость и дискомфорт во влагалище, учащенное мочеиспускание, боль во время полового акта.

Нехватка эстрогенов приводит к нарушению обмена веществ. В крови повышается уровень холестерина, что со временем может приводить к атеросклерозу, а дефицит гормона лептина приводит к набору веса. Страдают кожа, суставы, кости: кожа становится более дряблой, появляются морщины, суставы легко травмируются, кости теряют плотность. Происходят и эмоциональные изменения: женщина становится более раздражительной, ей сложнее концентрироваться на задачах, запоминать новую информацию.

Специфической профилактики климакса не существует: не все факторы, влияющие на его развитие, поддаются коррекции. Тем не менее, отсрочить климакс или облегчить состояние при его наступлении можно с помощью определенных мер. Следует регулярно посещать гинеколога, своевременно лечить хронические заболевания, сохранять физическую активность, следить за сном и питанием, избегать вредных привычек (курения), контролировать массу тела. Держать климакс под контролем помогают и препараты – гормональные и негормональные – но назначать их должен строго врач.