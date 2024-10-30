Что такое хронический недосып и чем он опасен

В наш стремительный век сверхскоростей времени на полноценный сон и отдых остается все меньше времени. Переработки и ночные смены, желание успеть многое, увлечение соцсетями и зависание в гаджетах нарушают ритмы сна, создают проблемы с засыпанием и, как следствие, отнимают здоровье.

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Невыспавшийся человек с трудом соображает, рассеян, не может сконцентрироваться на простых задачах. К тому же хронический недосып сильно портит внешность и нервы, приводит к серьезным болезням и провоцирует агрессивное поведение.

Сколько нужно часов сна в сутки

Норма сна для каждого может быть своей, но не меньше 6,5 и не больше 8 часов. Идеальным по продолжительности считается сон в 7-8 часов. Детям, в зависимости от возраста, рекомендуется спать дольше.

Хотя бывают исключения, когда люди высыпаются и за 5 часов.

Что очень важно, так это период засыпания — до 23 часов, а лучше всего в 22 часа, когда начинает активно вырабатываться мелатонин — гормон сна, отвечающий за работу мозга и ЖКТ, замедляющий процессы старения и блокирующий развитие злокачественных опухолей. Во время сна вырабатываются гормоны, укрепляющие иммунитет, обновляющие клетки организма, восстанавливающие психофизические функции.

Нормальный сон важен для успешной учебы и трудовой деятельности, для бодрости и позитива, для крепкого здоровья.

Причины хронического недосыпа

К ним относят бессонницу (инсомнию), стрессы и депрессии, тяжелые условия труда (работу в ночное время, переработки и авралы, отсутствие выходных и отпусков), чрезмерное увлечение компьютерными играми или соцсетями, уход за маленьким ребенком или тяжелобольными людьми.

Симптомы недосыпа

То, что человек не высыпается, легко определить по его замедленным жестам, невнимательности и рассеянности. На внешности недосып тоже сильно отражается: появляются отеки, мешки и круги под глазами. На белках глаз выделяются красные капилляры. Человек может быть бледным, его мучают головные боли, головокружения, тошнота. Возможны скачки давления и повышение температуры тела.

На психическом уровне недосып сказывается повышенной раздражительностью, тревожностью и даже агрессивностью. Недостаток сна отражается на скорости реакций, замедляя все действия. Ухудшается работа мозга. Иногда возникает такое явление, как микросон — кратковременное отключение сознания на период от 1 до 30 секунд. При этом человек даже не понимает, что он спит, ему кажется, что просто рассеялось внимание. Это очень опасно для тех, кто находится за рулем или управляет сложными механизмами.

Последствия хронического недосыпа

Недосып отражается на всем организме. Особенно тяжело приходится нервной системе, когнитивным функциям. Людям сложно запоминать и вспоминать, концентрироваться, решать задачи.

При недосыпе легче подхватить инфекцию, ведь иммунитет становится слабым. Да и более серьезные болезни, такие, как кардиозаболевания и сахарный диабет, тоже могут стать следствием проблем со сном.

Неожиданно, но факт: недосып может привести к ожирению. Когда человек не досыпает, у него снижается выработка гормона лептина, отвечающего за чувство сытости. Мало лептина — больше и чаще хочется есть. В итоге появляется проблема лишнего веса.

Внешность от недосыпа тоже очень страдает. У женщин недосып провоцирует раннее старение, снижает либидо. В менструальном цикле происходят частые сбои.

На половой функции мужчин недосып также сказывается отрицательно. Кроме того, он делает мужчин агрессивными и снижает их умственные способности.

Как наладить здоровый сон

Оптимально — спать 6-8 часов;

Не есть перед сном. Ужинать нужно за 3-4 часа до отхода ко сну;

Гулять перед сном в течение получаса;

Перед сном проветривать комнату;

Спать с открытой форточкой;

За два часа до сна отключить все гаджеты и телевизор, исключить громкие звуки;

Белье и пижама для сна должны быть из натуральных тканей;

Здоровый рацион питания тоже важен для полноценного сна;

Если мучает бессонница, нужно обратиться за помощью к врачу.

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