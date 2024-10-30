Терапевт указал на причины ночного кашля у взрослых

Ночной кашель у взрослых может быть симптомом не только простуды, но и других заболеваний. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта 2-й инфекционной клинической больницы Екатерину Соколову.

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На ночной кашель без температуры могут жаловаться пациенты с болезнями ЖКТ. По словам врача, кашель у таких людей является реакцией на раздражение дыхательных путей, когда туда попадает кислое содержимое желудка.

Также ночной кашель может появиться после длительного течения сердечных болезней, вроде гипертонии, аритмии или перенесенного инфаркта миокарда. Соколова подчеркивает, что пациенты с сердечной недостаточностью чаще всего мучаются из-за ночных приступов кашля. Кроме того, спровоцировать его может горизонтальное положение человека, так как в такой позе в легких образуется застой жидкости, что вызывает раздражение рецепторов.

Терапевт рекомендует соблюдать питьевой режим, увлажнять воздух в квартире, особенно в отопительный сезон, а также больше отдыхать и высыпаться.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что кашель по утрам может быть признаком сердечной недостаточности. По его словам, чаще всего он наблюдается у пожилых, которые испытывают проблемы с сердцем. Кроме того, кашель по утрам часто возникает у курильщиков, так как табак раздражает слизистую.