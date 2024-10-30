Названы фразы, которые могут выдать умеренную деменцию

Люди с умеренной степенью деменции могут описывать когнитивные симптомы следующими фразами: теряю смысл беседы, не слушаю собеседника, думаю медленно. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гериатр, главврач реабилитационного центра для пожилых людей «Сениор Групп» Алиса Готина.

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«Также в список можно внести такие фразы, как: не помню, куда положил вещи; внимание рассеяно; в процессе беседы могу забыть, что мне сказали в начале разговора; мой мозг как будто затуманен; не могу вспомнить имена и даты; не помню, какое сегодня число и год; часто отвлекаюсь; потерял уверенность; не могу решиться на что-либо. Именно так пациенты с умеренной деменцией описывают свое состояние», – рассказала Готина.

По словам врача, умеренная степень деменции проявляется снижением как инструментальной, так и базисной способности принимать решения.

«Например, проявляются трудности в выполнении повседневных задач и рутинных дел, появляется пренебрежение личной гигиеной, равнодушие к своему внешнему виду. Могут быть проблемы с ориентацией в пространстве и времени, например, человек может забыть дни недели, место, где находится или заблудиться в привычном окружении. Чаще всего есть трудности в самостоятельном проживании, однако пациента можно оставить на какое-то время одного», – отметила специалист.

Также, по словам Готиной, на этом этапе нарушения памяти и изменения в поведении становятся заметными для окружающих лиц, при проведении нейропсихологическом тестировании выявляются изменения в одной или нескольких сферах.