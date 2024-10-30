Врач сообщил об отсутствии «увлечения» антидепрессантами среди россиян

Культура посещения специалистов в области психического здоровья в нашей стране также не развита.

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Граждане чаще обращаются к психологам с низким уровнем образования, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат психологических наук, старший научный сотрудник МГУ Александр Блинков.

«Я бы не сказал, что есть такое увлечение [антидепрессантами – прим. ГМ]. У нас немножко в этом плане отстающая страна. В том плане, что у нас и с болью привыкли справляться сами, и с различного рода симптомами. У нас культура посещения специалистов в области психического здоровья, к сожалению, увы, не столь развита. У нас большинство посещает, скажем так, психологов-волонтёров с достаточно низким уровнем образования, имеющих в основном публицистические раскрученные мероприятия. Естественно, эти специалисты не разбираются в нейрохимии. Они не разбираются в каких-то молекулярных вопросах, нозологиях, патологиях, потому что курсы быстрые, и они не для этого предназначены. Это огромная проблема. Особенно, если мы говорим о депрессии, это медицинский диагноз. Раз это медицинский диагноз, соответственно, это является вотчиной врача, который имеет медико-биологическое восприятие жизни, но точно не психолого-философское. Поэтому здесь такого бума антидепрессантов у нас не наблюдается в отличие от увлечения опиоидами в других странах, обезболивающих или различного рода препаратов».

Ранее главный психиатр Москвы констатировал рост продаж антидепрессантов в столице. За 2023 год лекарства купили около 10% горожан. Потребность в медикаментах связана с повышенным уровнем стресса и тревоги.