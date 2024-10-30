В России нашли способ компенсировать недостаток врачей в малых городах

В российских малых городах и поселках нужно отладить форму работы вахтовым методом, чтобы врачи приезжали туда работать. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

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По ее словам, специалисты могут приезжать туда на работу на две недели, а после — сменяться.

«Они будут на постоянной основе числиться, допустим, в областной клинической больнице, работать в рамках диспансеризации, первичных приемов, выявления заболеваний на ранних стадиях. Но при этом у них должно быть совершенно другое финансирование. Таким образом мы можем закрыть дефицит медицинских кадров», — сказала депутат.

Соломатина добавила, что она написала в Минздрав России с целью услышать обратное мнение по поводу вахтового метода работы для врачей.

В середине октября сообщалось, что Минздрав России представил проект госгарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года. Министерство в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) впервые предложило регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями. На это намерены потратить 4,4 млрд руб.

Ранее в Минздраве заявили о необходимости антиалкогольных мер в России.