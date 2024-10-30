Врач назвал способы борьбы с эректильной дисфункцией

Современная медицина предлагает эффективные способы борьбы с эректильной дисфункцией (ЭД). Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-андролог, уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков. По его словам, существуют как медикаментозные, так и немедикаментозные методы лечения данного заболевания.

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Среди распространенных тактик — использование вакуумных устройств, инъекции, а также пенильные импланты, отметил специалист.

«В некоторых случаях может потребоваться психотерапия — помогает справиться со стрессом, тревожностью и депрессией, которые могут являться причинами ЭД. А также семейная терапия — позволяет улучшить отношения в паре и найти пути решения проблем, связанных с ЭД», — сказал Гончиков.

Кроме того, важно придерживаться здорового образа жизни, а именно, регулярно заниматься спортом, сбалансированно питаться и отказаться от вредных привычек, добавил врач.

До этого Гончиков предупреждал, что регулярное потребление алкоголя может привести к серьезным последствиям для мочеполовой системы мужчин, вплоть до эректильной дисфункции и бесплодия.

Спиртные напитки, по его словам, действуют как депрессанты, влияя на нервную систему и затрудняя процессы, ответственные за достижение и поддержание эрекции. Это состояние может стать причиной психоэмоциональных проблем, снижающих качество жизни.

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