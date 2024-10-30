Стало известно, без каких органов сможет прожить человек
Недавнее масштабное исследование китайских ученых выявило, какие внутренние органы человек может удалить без значительного риска для здоровья. Результаты работы специалистов открывают новые горизонты в области медицины и хирургии.
На первом месте в списке оказался аппендикс. Хотя этот орган играет роль в пищеварении, его удаление не приводит к серьезным последствиям для организма. По словам исследователей, люди могут продолжать жить полноценной жизнью после операции.
Следующим в очереди оказался желчный пузырь. Он служит резервуаром для желчи, необходимой для расщепления жиров. В случаях, когда у пациента образуются желчные камни, хирурги часто принимают решение о его удалении, и большинство людей не испытывают негативных последствий.
Интересным фактом стало то, что человек может жить и с одним легким. При удалении одного легкого второе способно компенсировать его функции, хотя врачи предупреждают о необходимости избегать чрезмерных нагрузок и факторов риска для дыхательной системы.
Также исследование подтвердило, что в редких случаях возможно существование без желудка, например, при раке. Хотя такая ситуация требует особого подхода к питанию, многие пациенты продолжают вести активную жизнь.