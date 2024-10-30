Без каких органов сможет прожить человек

Недавнее масштабное исследование китайских ученых выявило, какие внутренние органы человек может удалить без значительного риска для здоровья. Результаты работы специалистов открывают новые горизонты в области медицины и хирургии.

На первом месте в списке оказался аппендикс. Хотя этот орган играет роль в пищеварении, его удаление не приводит к серьезным последствиям для организма. По словам исследователей, люди могут продолжать жить полноценной жизнью после операции.

Следующим в очереди оказался желчный пузырь. Он служит резервуаром для желчи, необходимой для расщепления жиров. В случаях, когда у пациента образуются желчные камни, хирурги часто принимают решение о его удалении, и большинство людей не испытывают негативных последствий.

Интересным фактом стало то, что человек может жить и с одним легким. При удалении одного легкого второе способно компенсировать его функции, хотя врачи предупреждают о необходимости избегать чрезмерных нагрузок и факторов риска для дыхательной системы.

Также исследование подтвердило, что в редких случаях возможно существование без желудка, например, при раке. Хотя такая ситуация требует особого подхода к питанию, многие пациенты продолжают вести активную жизнь.