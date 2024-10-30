Названа опасная болезнь, которая часто передается в детских коллективах

Дети, особенно в младших и ясельных группах, крайне чувствительны к менингококковой инфекции, вызывающей менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Это крайне опасное заболевание, заканчивающееся летальным исходом при отсутствии должного лечения. Об этом в беседе с РИАМО предупредил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.

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Он обратил внимание, что заболевание быстро распространяется именно в детсадовских группах, где дети постоянно контактируют друг с другом и пользуются общими игрушками.

«Для этой инфекции характерна очень опасная в эпидемиологическом плане форма, которая называется менингококковый назофарингит. Это самая легкая форма, которая симптоматически протекает как неосложненное ОРВИ и редко диагностируется. Именно в этом и заключается основная проблема», — отметил специалист.

Ключевую роль в предотвращении заболевания, по его словам, играет экстренная вакцинация, защищающая как больных, так и бессимптомных носителей. Врач посоветовал при появлении у ребенка симптомов респираторного заболевания делать лабораторные тесты, позволяющие быстро выявить менингококковую инфекцию.

Ведущий научный сотрудник отдела вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФГБУ «Детский научно-клинический центр» ФМБА Алла Вильниц до этого говорила, что заболеть менингитом может каждый, но в группе особого риска — дети до 5 лет включительно, пожилые люди (старше 70 лет), а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Несмотря на распространенное мнение о том, что здоровый образ жизни, крепкий иммунитет и наличие в гардеробе головных уборов могут уберечь от беды, единственным способом защититься от менингококковой инфекции сегодня является вакцинация, подчеркнула эксперт.

Ранее в Красноярском крае семья заразилась менингитом после купания в открытом бассейне.