Девушка ослепла на один глаз из-за попавшего на линзы паразита

23-летняя Бруклин Маккасленд ослепла на правый глаз из-за неправильного ношения контактных линз. Ее историю рассказало издание The Sun.

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Девушка сообщила, что потеряла зрение на одном глазу из-за паразита, попавшего под линзу, которую она не сняла во время купания в море. После отпуска с друзьями она обратилась к врачу с жалобой на ощущение песка в глазу, врач сказал, что у нее развилась инфекция.

«Я носила линзы с восьми лет. И носила их везде: в бассейне, в душе, плавала в них. Я даже промывала контейнер для контактных линз водопроводной водой, чтобы очистить его. Теперь я знаю, что этого делать нельзя», — рассказала девушка.

В течение месяца врачи не могли установить точную причину ее сильных болей в глазу, в это же время Маккасленд стала замечать, что глаз стал видеть хуже. В итоге ей поставили диагноз «акантамебный кератит» — редкая глазная инфекция, поражающая двух из ста тысяч человек. Врачи предупредили, что на лечение понадобится около года, после чего ей смогут сделать пересадку роговицы.

«Меня пугает мое состояние. Я не могу ориентироваться в пространстве, когда поднимаю вещи или открываю двери. И к этому трудно привыкнуть», — призналась Маккасленд.

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