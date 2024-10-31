Врач предостерег от сдачи бесполезных анализов

Иногда врачи назначают анализы, которые не помогают в диагностике и лечении, рассказали токсиколог Михаил Кутушов и терапевт, нефролог Антон Шулаев. В комментарии «Ленте.ру» врачи назвали бесполезные анализы и предостерегли россиян от их сдачи.

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По словам токсиколога, некоторые врачи назначают общий анализ крови людям, у которые есть очевидные признаки инфекции. Кутушов объяснил, что в действительности в этом случае нужен специфический анализ на возбудителя инфекции. Такой подход поможет избежать необоснованного назначения антибиотиков, уточнил доктор.

«Еще один пример — анализ мочи по Нечипоренко, который в некоторых случаях не дает достаточной информации для диагностики заболевания. Вместо него можно использовать более современные методы, например, бактериологическое исследование мочи. Особенно важно отказываться от анализов, которые могут быть опасными для пациента, например, от рентгенографии в отсутствии строгих показаний. Иногда врачи могут назначают рентгенографию в профилактических целях, что не рекомендуется», — рассказал врач.

Шулаев добавил, что людям с лишним весом часто назначают анализ крови на инсулин. Однако это исследование не имеет практической значимости, так как показатели инсулина часто могут колебаться. Для правильной диагностики лучше назначать анализ С-пептид, который более точно показывает уровень гормона.

Кроме того, по словам Шулаева, бесполезными являются анализ на тиреотропный гормон (ТТГ), который назначают для оценки функций щитовидной железы, а также копрограмму — лабораторное исследование кала.

«Анализ крови на витамины и микроэлементы — один из самых модных бесполезных анализов. Например, анализ на витамин D нужен только пациентам в группе риска остеопороза, а также при некоторых заболеваниях, например, болезнях почек, паращитовидной железы. Условно здоровому человеку он не требуется. Профилактическую дозу витамина D можно принимать и без этого исследования. Назначение анализов должно быть обосновано клиническими симптомами и анамнезом пациента. Врач обязан объяснить необходимость исследования, а также его возможные последствия. Если анализы не дают реальной информации для диагностики и лечения, от них следует отказаться», — подвел итог Кутушов.

Ранее Кутушов развеял популярные мифы об алкоголе. Некоторые считают, что небольшое количество алкоголя может помочь при бессоннице, низком давлении, простуде и даже улучшить пищеварение, однако это не соответствует действительности, сообщил он.