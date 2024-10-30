Названы самые распространенные травмы у футболистов

У всех, кто занимается любительским или профессиональным футболом, ноги подвергаются огромной нагрузке. Игра требует чрезмерного бега, движений из стороны в сторону и маневренности, в результате чего стопы и лодыжки спортсменов оказываются в зоне риска. Как рассказала изданию «Вести Подмосковья» травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Антонина Завадская, для предотвращения травм необходимо хорошо разогреваться перед игрой, выполнять достаточно растяжек, правильно выбирать бутсы и ортопедические изделия.

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Одной из самых распространенных травм является растяжение связок голеностопного сустава. Футболисты получают такую травму, когда бегают по неровной поверхности, делают резкие движения, сталкиваются с другими игроками и подворачивают лодыжку при приземлении. Врач Завадская обратила внимание, что после растяжения почти сразу возникают синяки и отеки. В этом случае нужно приложить холодный компресс и в качестве профилактики использовать голеностопный бандаж.

Также у футболистов встречается ахиллотендинит, возникающий из-за перегрузки, неправильной разминки или ношения неудобной обуви. Главные симптомы - боль в пятке и сухожилии при беге и ходьбе. Кроме того, из-за перенапряжения и повторных ударов в стопе или ноге возникают стрессовые переломы. Когда на ногу наступает другой игрок, может случиться перелом плюсневых костей (это длинные кости, ведущие к пальцам ног). В этом случае боль и отек возникнут мгновенно.