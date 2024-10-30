Названо самое смертоносное заболевание

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, туберкулез вновь стал самым смертоносным инфекционным заболеванием, заменив на этом месте COVID-19.

"Тот факт, что туберкулез по-прежнему убивает и им заболевает так много людей, является возмутительным, хотя у нас есть инструменты для его профилактики, выявления и лечения", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По информации ВОЗ, в 2023 году туберкулезом заразились 10,8 млн человек, что стало абсолютным рекордом, начиная с мониторинга заболевания в 1995 году, пишет Reuters.

Ранее «СП» писала, что озвучен простой способ, как проверить свою продолжительность жизни.