Врач рассказал, сколько дней максимум должен быть насморк

«Нормальный» насморк должен прекращаться в течение пяти — семи дней, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оториноларинголог Руслан Юров. По его словам, нельзя использовать назальные капли дольше недели.

Врач объяснил, что лечиться можно спреями или каплями в нос. Также рекомендуются гипертонические солевые растворы. В первые пять дней насморка можно пить антигистаминные препараты, однако не следует злоупотреблять ими и использовать слишком долго.

При сохранении насморка более пяти — семи дней, сопровождающегося чувством давления в области переносицы, щек при изменениях положения тела, повышением температуры тела, мутным густым отделением из носа, требуется осмотр специалиста — оториноларинголога, — отметил Юров.

Ранее врач-отоларинголог Алигусейн Алиев рассказал, что аденоиды у детей могут стать причиной частых респираторных заболеваний. По его словам, симптомами этого хронического воспалительного процесса (аденоидита) являются затруднение носового дыхания, частые насморки, храп и открытый рот во сне. Врач отметил, что заболевание может осложниться возникновением аденоидного лица.