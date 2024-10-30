Как настрой влияет на восстановление после инсульта

Медицинский психолог Алина Рыбкина рассказала, как помочь людям, пережившим инсульт, которые долгое время находятся на одной из фаз реабилитации.

Специалисты фиксировали случаи, когда у пациентов возникало чувство подавленности, тревожности, апатии, снижалась мотивация к деятельности. Эти симптомы характерны для постинсультной депрессии. При организации психологической помощи в этот период в первую очередь нужно учитывать индивидуальные особенности человека.

В зависимости от самочувствия пациента будет определена тактика работы с ним, отметила Алина Рыбкина. Это могут быть поддерживающие консультации, проявления эмпатии, положительное принятие, помощь в осознании чувств и эмоций.

При этом значительную роль для достижения положительного результата в выздоровлении играет качество межличностных отношений, поэтому психологи особое внимание уделяют этим проявлениям в работе с людьми.

После возвращения домой пережившие инсульт люди оказываются на полном попечении родных, которые должны помочь им в восстановительном периоде. В этой связи психологическая помощь необходима и близким пациентов.

Задача родственников пациента – поддержать его на пути восстановления и помогать, пока он учится делать заново все сам, а не выполнять действия за него. Если вы видите, что он самостоятельно справляется, то стоит снижать уровень контроля.