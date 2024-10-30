Волгоградский психолог объяснила, как настрой влияет на восстановление после инсульта
Медицинский психолог Алина Рыбкина рассказала, как помочь людям, пережившим инсульт, которые долгое время находятся на одной из фаз реабилитации.
Специалисты фиксировали случаи, когда у пациентов возникало чувство подавленности, тревожности, апатии, снижалась мотивация к деятельности. Эти симптомы характерны для постинсультной депрессии. При организации психологической помощи в этот период в первую очередь нужно учитывать индивидуальные особенности человека.
В зависимости от самочувствия пациента будет определена тактика работы с ним, отметила Алина Рыбкина. Это могут быть поддерживающие консультации, проявления эмпатии, положительное принятие, помощь в осознании чувств и эмоций.
При этом значительную роль для достижения положительного результата в выздоровлении играет качество межличностных отношений, поэтому психологи особое внимание уделяют этим проявлениям в работе с людьми.
После возвращения домой пережившие инсульт люди оказываются на полном попечении родных, которые должны помочь им в восстановительном периоде. В этой связи психологическая помощь необходима и близким пациентов.
Задача родственников пациента – поддержать его на пути восстановления и помогать, пока он учится делать заново все сам, а не выполнять действия за него. Если вы видите, что он самостоятельно справляется, то стоит снижать уровень контроля.